Производство Мухенской воды хотят восстановить в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края
В Хабаровском крае хотят снова начать производить Мухенскую воду. Планами цеха по рекуперации углекислоты поделилось министерство сельского хозяйства.
Сам цех находится в селе Мухен, как раз на участке добычи минеральной воды. Сейчас он непригоден для использования. Но планы грандиозные - развивать проект, установить новое оборудование. Благодаря этому работа появится у 20 сельских жителей.
- История источника минеральной природной питьевой воды начинается с 1937 года. Тогда он находился в собственности государства, в 90-х начали меняться владельцы. В итоге долгое время месторождение простаивало, - рассказали в минсельхозе.
Шесть лет назад месторождение восстановили, снова начали производить лечебную и лечебно-столовую воду. Само предприятие активно развивается и даже принимает участие в форумах и выставках. Например, в 2019 году компания получила золотую медаль международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантия качества».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Производство бытовой химии развивается в Хабаровском крае
Местная компания наращивает объемы изготавливаемой продукции (подробнее)
Хвостовое оперение для беспилотников производят в Хабаровске
Изготовление организовали бизнесмены города (подробнее)
Первые багги отправились на фронт из Хабаровского края
До конца года в регионе построят сборочный цех (подробнее)
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru