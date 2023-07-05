Производство Мухенской воды хотят восстановить в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

В Хабаровском крае хотят снова начать производить Мухенскую воду. Планами цеха по рекуперации углекислоты поделилось министерство сельского хозяйства.

Сам цех находится в селе Мухен, как раз на участке добычи минеральной воды. Сейчас он непригоден для использования. Но планы грандиозные - развивать проект, установить новое оборудование. Благодаря этому работа появится у 20 сельских жителей.

- История источника минеральной природной питьевой воды начинается с 1937 года. Тогда он находился в собственности государства, в 90-х начали меняться владельцы. В итоге долгое время месторождение простаивало, - рассказали в минсельхозе.

Шесть лет назад месторождение восстановили, снова начали производить лечебную и лечебно-столовую воду. Само предприятие активно развивается и даже принимает участие в форумах и выставках. Например, в 2019 году компания получила золотую медаль международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантия качества».

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