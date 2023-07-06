Больше 100 детей нашли волонтеры в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае подписали договор о сотрудничестве между правительством и Ассоциацией компаний и людей по помощи пропавшим и пострадавшим детям. Его заключили губернатор края Михаил Дегтярев и председатель ассоциации Елена Мильская.
Теперь основной задачей станет безопасность детей, предупреждение их пропажи, организация поисков и помощь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации.
Также важным событием стало открытие Дальневосточного представительства по координации поисков и развитию сети региональных отделений. Оно будет работать на базе краевого национального центра. Официально его запустили 5 июля. Главы осмотрели его помещения и оценили их по достоинству.
- Сегодня мы подписали важное соглашение о сотрудничестве. В целом регион оказывает всестороннюю поддержку нашим волонтерским организациям. Говорю спасибо добровольцам, которые с начала года провели 238 поисково-спасательных операций и нашли 106 детей. Теперь у вас есть дом в самом центре города, - сказал Михаил Дегтярев.
Участники отделения также будут заниматься сбором гуманитарной помощи для участников СВО и их семей. А в специально оборудованном актовом зале они будут проводить лекции и занятия по безопасности на улице и в интернете.
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