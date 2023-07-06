Строить БАМ отправились студенты Хабаровского края Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровском крае начался трудовой семестр российских студенческих отрядов. На этот раз многие из них отправились работать на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях. Ребята помогают в их строительстве.

Текущим летом и предстоящей осенью трудиться на железной дороге будут больше 250 будущих железнодорожников. Все они получают профессию в Дальневосточном госуниверситете путей сообщения. И строительство пользуется у них большим спросом. Влияет на это не только хорошая зарплата, но и любовь к истории.

- Традиционно строительное направление пользуется популярностью у студентов. Это связано не только с хорошими условиями труда, которые предоставляет Дальневосточная железная дорога. Многие ребята говорят, что БАМ и Транссиб - это история, и они продолжают дело своих дедов и отцов. Поэтому и стремятся работать здесь, - рассказал командир Хабаровского отделения РСО Владимир Прядко.

Обычно студентам доверяют ремонт и укладку путей, строительство инфраструктуры, их устраивают в качестве сигналистов и электромонтеров. Средняя зарплата ребят начинается от 30 тысяч рублей и достигает 70 тысяч рублей в месяц.

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