Почти 30 социальных объектов сдадут в Хабаровском крае в этом году Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В закдуме Хабаровского края прошло заседание по вопросам строительства и ЖКХ. Его участники обсудили возведение социальных объектов. По словам и. о. министра строительства края Алексея Дубова, в прошлом году в эксплуатацию ввели 12 сооружений.

В этом году в планах сдача 29 объектов, среди которых 10 фельдшерско-акушерских пунктов и шесть амбулаторий в селах, а также больницы, центр культурного развития, детский сад, пристройка к школе, дамба и другое.

- В первом квартале в эксплуатацию были сданы: центр культурного развития в Николаевске-на-Амуре, поликлиника для детского населения в Прибрежном микрорайоне Хабаровска, фельдшерско-акушерские пункты в селах Марусино, Пушкино и Федоровка, осуществлена реконструкция здания поликлиники городской клинической больницы с устройством шахты лифта в Хабаровске, - рассказали в закдуме края.

Практически готов центр спорта в Комсомольске-на-Амуре и ФАП в селе Восход. Есть и проблемные объекты: онкодиспансер и детский больничный комплекс в Городе юности, лечебный корпус центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре и палатный корпус противотуберкулезного диспансера в Хабаровске. Чтобы привлечь финансирование, идет работа с минвостокразвития.

Также в этом году дополнительно удалось привлечь больше 721 миллиона рублей на первый этап инженерной защиты и почти 331 миллион на ремонт набережной в Комсомольске, еще больше 115 миллионов рублей потратят на четвертый этап реконструкции набережной в Хабаровске.

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