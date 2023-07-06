Азбуку «Хабаровск от А до Я» создают в краевой столице Фото: администрация Хабаровска

В краевом центре появится азбука «Хабаровск от А до Я». Над ней работают педагоги и ученики города. В книге соберут информацию о достопримечательностях Хабаровска и людях, которые здесь живут. Сейчас ребята пишут тексты и стихи, делают фотографии, рисуют иллюстрации.

- Этот проект мы придумали, когда город готовился к своему 165-летию. Идею привлечь к созданию азбуки «Хабаровск от А до Я» школьников нам подал мэр Сергей Кравчук. Сначала мы думали, что в составлении книги примут участие только творческие педагоги. Сейчас мы видим, что талантливые ребята дополняют издание потрясающими по красоте картинами, и это было верное решение пригласить их к участию в создании этой познавательной книги, - рассказала начальник управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

Ребята уже нарисовали Утес, колесо обозрения, набережную, мост, парки и театры, счастливых людей и многое другое. Ни один рисунок не останется незамеченным, все они появятся в книге. Попутно они изучают информацию о том, что изображают. В проекте работает больше 100 человек, и имя каждого запишут на страницах книги.

Первыми азбуку в руки возьмут первоклашки, которые сядут за парты предстоящей осенью.

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