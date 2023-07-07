Спортсмены из Хабаровска завоевали призовые места на чемпионате «Pole sports Russia 2023»

Открытый чемпионат прошел в Москве Фото: РФСОО «Федерация пилонного спорта Хабаровского края»

В Москве завершился шестой всероссийский открытый чемпионат «Pole sports Russia 2023». Соревнования объединили более 300 участников со всей России, показавших выступления в воздушных видах спорта.

От Хабаровского края в состязаниях приняли участие 14 акробатов возрастом от семи до 41 года. Они выступили на спортивном пилоне и воздушном кольце. Участницы продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерство исполнения технически сложных элементов.

Девять спортсменок из региона завоевали призовые места в различных номинациях. Из них трое стали победительницами:

- Кондратенко Полина взяла первенство в категории: спортивный пилон, мастера, любители.

- Мезина Алена завоевала золото в категории: спортивный пилон, юниоры, любители.

- Демиденко Анастасия опередила конкуренток в категории: артистическое воздушное кольцо, сеньоры, полупрофессионалы.

- Бойко Анастасия взошла на верхушку пьедестала в категории: спортивное воздушное кольцо, сеньоры, любители.

Домой без дипломов не вернулся никто, спортсменам вручили грамоты, подтверждающие участие в соревнованиях.

- Пацук Полина завоевала пятое место по дисциплине спортивный пилон, дети, любители. Она - наш герой. Изначально получила наивысшее количество баллов в категории, но была оштрафована за превышение работы в партере на одну секунду. Такая высокая цена раннего схода с пилона, - рассказала генеральный директор РФСОО «Федерация пилонного спорта Хабаровского края» Юлия Иваницкая.

Самой маленькой участнице из Хабаровского края Чупрасовой Анастасии семь лет. Это ее дебютное выступление на спортивном пилоне.

Сейчас спортсмены уже вернулись обратно в регион с медалями, дипломами, а также призами от спонсоров. После небольшого отдыха они собираются вновь приступить к тренировкам и показать еще более выдающийся результат на чемпионате 2024 года.

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