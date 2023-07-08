Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком на Владивостокском шоссе в Хабаровске

Авария случилась в районе остановки «Горнист». Фото: t.me/dal_hab
Фото: Социальные сети
Смертельное ДТП случилось на выезде из Хабаровска 8 июля. Здесь столкнулись грузовик и мотоцикл. Водитель последнего погиб на месте от полученных травм.
Авария случилась в районе остановки «Горнист». По предварительным данным, грузовик «Газ» мчал по улице Павла Морозова в сторону Красноярской. В этот момент по Владивостокскому шоссе ехал мотоцикл Kawasaki. Грузовик, предварительно, не пропустил «двхуколесного», хотя у него было преимущество в движении.
- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла Kawasaki скончался до приезда скорой медицинской помощи, - прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Хабаровску.
Инспекторы призывают водителей быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.
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