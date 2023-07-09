Фермеры Хабаровского края получат 68 миллионов рублей на развитие овощеводства

В 2023 году планируется собрать более 9,7 тысяч тонн овощей. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия края

В рамках федерального проекта шесть фермеров уже воспользовались субсидией, предоставленной на проведение полевых работ, приобретение удобрений, запчастей для техники, семян и средств для защиты растений. Еще пять фермеров выиграли краевой грант, позволивший обновить парк техники.

Шестеро фермеров получили по три миллиона рублей, которые помогут воплотить в жизнь их проекты. Растущее количество адресатов государственной поддержки напрямую влияет на рост выпускаемой продукции.

- Правительством предусмотрены разные направления использования средств: можно провести ремонт хранилищ, приобрести оборудование и сельхозтехнику, а также возместить затраты на посевную, - пояснила Ольга Терехова, начальник отдела растениеводства краевого минсельхоза.

Если в прошлом году было собрано 9,3 тысяч тонн картофеля и 9,4 тысяч тонн овощей, то в 2023 году показатели планируется увеличить на 700 и 300 тонн, соответственно.

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