Девять лесных пожаров потушили за выходные в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае за выходные потушили девять лесных пожаров площадью 3, 5 тысячи гектаров. На месте работали 277 человек. Ситуация в регионе остается крайне тяжелой - полыхает больше 50 термоточек. И все они в труднодоступных районах.

- Сейчас действует 52 возгорания. Все очаги расположены в труднодоступных местах: в Охотском, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Солнечном и Тугуро-Чумиканском районах. Причиной пожаров являются сухие грозы. Лесопожарная служба края принимает все возможные меры по ликвидации огня. Ждем введения межрегионального режима ЧС. Рослесхоз уже одобрил наше предложение, окончательное решение примет Правительство РФ, - рассказал заместитель министра - начальник управления сохранения лесов министерства Константин Кузнецов.

По его словам, туда, где полыхает пламя, направили 149 парашютистов из Бурятии, Приморья и федерального резерва авиалесоохраны. На месте работают 10 единиц техники и четыре воздушных судна. Опасности городам и селам от возгораний нет.

В крае действует режим ЧС. Находиться в лесах все еще запрещено. Для нарушителей действуют штрафы до двух миллионов рублей.

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