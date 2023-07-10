Ветеран Великой Отечественной войны умер в 102 года в Хабаровском крае

Ветеран Великой Отечественной войны умер в 102 года Хабаровском крае Фото: администрация Советской Гавани

В Хабаровском крае умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Замятин. В мае ему исполнилось сто два года.

Иван Алексеевич родился в 1921 году в Воронежской области. Работал смазчиком на местном карьере, где добывали гравий для строительства.

В армию его призвали в октябре 1940 года. Он служил в Ржеве в 221-м, освобождал от фашистов Калинин, Смоленск, Прибалтику, Беларусь, Витебск. Получил много ранений. Награжден медалью «За боевые заслуги». Победу Иван Алексеевич встретил под Кенигсбергом, за освобождение которого был награжден медалью «За взятие Кенигсберга». После он продолжил воевать во второй мировой, демобилизовался только в 1946 году. Иван Замятин вернулся в родной Воронеж, но скоро понял, что успел прикипеть к Дальнему Востоку: его тянуло обратно. Тогда он приехал в поселок Дэсна, сейчас - Майский, в 1953 году поступил на службу в пожарную часть по охране ГЭС, где проработал 27 лет в должности начальника караула 26-й профессиональной пожарной части. Его имя занесено в книгу «История пожарной охраны Хабаровского края».

Прощание с Иваном Замятиным состоится 12 июля в 13:00 у Дома ветерана по адресу: поселок Майский, улица Электриков, 6.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.