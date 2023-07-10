Причину массовой гибели рыбы выясняют в Хабаровском крае Фото: администрация Николаевского района

Специалисты Роспотребнадзора Хабаровского края продолжают исследования, связанные с гибелью рыбы в Николаевском районе. Напомним, на прошлой неделе на берегу озера Чля в районе впадения в него реки Большой Мырчан нашли десятки тушек.

В Роспотребнадзоре уточняют: и река, и озеро источниками воды для питья не являются. В селе Чля водоснабжение централизованное, сюда привозят воду из скважины. Угрозы ее загрязнения нет.

- Управлением произведен отбор воды из скважины и озера. Вода проверялась на микробиологические и санитарно-химические показатели. В том числе: на общую минерализацию, жесткость, водородный показатель, окисляемость перманганатную, а также наличие неорганических веществ: аммиак, нитриты, нитраты, хлориды, сульфаты, фториды, железо, цинк, медь, марганец, ртуть, алюминий, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Вода из скважины соответствует норме, а из озера - нет. Там нарушены показатели железа и окисляемости. Исследования продолжаются, врачи следят за здоровьем сельчан. Воду из озера использовать пока нельзя. Людям подвозят питьевую воду.

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