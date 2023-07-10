Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2023 9:53

Пенсионерка из Хабаровска передумала переводить мошенникам уже оформленный кредит

Ей помогла памятка участкового
Василина ИКОННИКОВА
Пенсионерка из Хабаровска передумала переводить мошенникам уже оформленный кредит

Пенсионерка из Хабаровска передумала переводить мошенникам уже оформленный кредит

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Хабаровска чуть не попалась на уловки мошенников. К счастью, она вспомнила о предупреждениях участкового и вовремя опомнилась. 61-летней женщине позвонила девушка, якобы сотрудница банка. Она сообщила, что какие-то люди пытаются оформить на хабаровчанку приличный кредит. И чтобы избежать его, нужно действовать по известной многим схеме: взять реальный займ и перевести его на «безопасный» счет.

- Заявительница выполнила первую часть операции. Через мобильный сервис она оформила кредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. Деньги поступили на счет, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Но в этот момент у нее в голове что-то щелкнуло, и она вспомнила о разговоре с участковым в апреле. Тот рассказывал о популярных схемах развода. Женщина положила трубку, а деньгами закрыла кредит.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.