Пенсионерка из Хабаровска передумала переводить мошенникам уже оформленный кредит Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Хабаровска чуть не попалась на уловки мошенников. К счастью, она вспомнила о предупреждениях участкового и вовремя опомнилась. 61-летней женщине позвонила девушка, якобы сотрудница банка. Она сообщила, что какие-то люди пытаются оформить на хабаровчанку приличный кредит. И чтобы избежать его, нужно действовать по известной многим схеме: взять реальный займ и перевести его на «безопасный» счет.

- Заявительница выполнила первую часть операции. Через мобильный сервис она оформила кредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. Деньги поступили на счет, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Но в этот момент у нее в голове что-то щелкнуло, и она вспомнила о разговоре с участковым в апреле. Тот рассказывал о популярных схемах развода. Женщина положила трубку, а деньгами закрыла кредит.

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