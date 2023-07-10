Трехлетняя девочка выпала из окна в Биробиджане Фото: Иван МАКЕЕВ

В Биробиджане маленькая девочка выпала из окна третьего этажа. Это случилось около 11 часов 10 июля в доме по улице Юбилейной. Сообщается, что девочка играла на подоконнике. Трехлетняя малышка получила травмы, ее доставили в больницу. Врачи оказали ребенку помощь, сейчас девочке ничего не угрожает.

Следственный комитет начал проверку. Они устанавливают подробности происшествия. Работу СК контролирует прокуратура. На место выехали прокурор Биробиджана Денис Симдянкин, полиция и следственно-оперативная группа.

- Ход и результаты проверки находятся на контроле надзорного ведомства, - сказали в пресс-службе прокуратуре Еврейской автономной области.

А пока специалисты просят родителей быть внимательней и следить за своими детьми. Также рекомендуют ограничить им доступ к окнам и подоконникам и не открывать их слишком широко.

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