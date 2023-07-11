Лучших наставников определят в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске стартовал конкурс среди наставников, которые работают с подростками и семьями в социально опасном положении. Мероприятие направлено на поддержку новых методов работы, развитие творческой инициативы специалистов и их навыков.
- Для участия в конкурсе нужно предоставить в оргкомитет отчет о проделанной работе, фотографии или видеоматериалы, - уточнили в администрации Хабаровска.
Работу наставников будут оценивать по нескольким критериям: улучшение успеваемости несовершеннолетних, исправление поведения и отсутствие нарушений закона, организация семейного отдыха в выходные и праздники, оказание помощи в организации бытовых условий. Итоги конкурса подведут в 2024 году, 10 победителей получат благодарственные письма и премии.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru