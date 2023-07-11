Отделение Содружества детских домов появится в Хабаровске Фото: минсоцзащиты Хабаровского края

В Хабаровске подписали договор с Всероссийской общественной организацией «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны». Председатель Альберт Сарбалев побывал в Центре семейного устройства, который курируется министерством социальной защиты региона.

Выпускники детских домов рассказали о своей жизни, отметили, как им помогли адаптироваться после выпуска. Глава организации поделился успешными историями бывших детдомовцев. Поговорили специалисты и о подготовке сирот к самостоятельной жизни, обсудили, как сократить их число и каким образом можно поддерживать их и сотрудников, работающих с ними.

Организация как раз и занимается помощью выпускникам детских домов и их воспитанникам, а также другим людям, которые оказались в сложной ситуации.

- Очень важно, чтобы и у выпускников детских домов, и у тех детей, которые там живут, была единая площадка для обмена опытом, обсуждения проблем, да и просто для проведения приятного досуга. По инициативе губернатора Михаила Дегтярева такое место в Хабаровске появится. Вместе с содружеством составлен план мероприятий. Обязательно проведем форум замещающих семей. Также договорились о выделении путевок во всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан», - рассказал зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

В Хабаровском крае сопровождают выпускников детских домов после выпуска. Сейчас в регионе работает 21 такая служба. Сопровождение проходит по договору. По нему разрабатывают индивидуальный план работы. В прошлом году к специалистам обратились 1904 человека, заключили 397 договоров, за первые полгода 2023-го обратились 711 человек, заключено 157 договоров.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.