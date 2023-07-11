Два года не ходила в школу: магаданца осудили за невоспитание дочки и дискредитацию российской армии

За дискредитацию российской армии задержали жителя Магадана Фото: скриншот

На Колыме полиция задержала 35-летнего мужчину. Жителя областного центра подозревают в дискредитации армии России и демонстрации нацистской символики. В мае он опубликовал в соцсетях ролики, на которых говорил плохо об армии России в связи со спецоперацией.

Также на его страничке появилось видео с лозунгом украинских националистов. Контент могли посмотреть и скачать все, кто на него наткнулся. Против нарушителя составили административные протоколы.

Городской суд уже рассмотрел материалы. Мужчину признали виновным и назначили ему несколько штрафов на 60 тысяч рублей.

Оказалось, что это не все нарушения закона. Мужчину и его жену давно искали сотрудники ПДН. Они не воспитывали свою 13-летнюю дочь. Больше двух лет девочка не ходила в школу. Мужчина же во всем раскаялся.

- Я извиняюсь перед военнослужащими и гражданами РФ, в содеянном раскаиваюсь, подобного более не повторится. Также я благодарю сотрудников полиции за то, что мой ребенок снова пойдет в школу и будет получать образование, - сказал магаданец на видео.

Горе-родителей привлекли к ответственности, подростка поместили в детское учреждение. Сейчас с ней занимаются учителя и психологи.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.