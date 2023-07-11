Отправиться в космос могут жители Хабаровска Фото: Иван МАКЕЕВ

Роскосмос объявил о запуске четвертого отбора в отряд космонавтов. Принять участие в нем сможет каждый желающий в возрасте до 35 лет. В этот раз в отряде есть 26 мест, когда как в 2012 и 2018 годах было по восемь, в 2021-м - четыре.

- Госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина объявляют о начале открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты РФ. Цель - обеспечение выполнения задач федеральной космической программы Российской Федерации, - рассказали в Роскосмосе.

Участник должен быть гражданином России и соответствовать требованиям. В итоге планируется отобрать тех, кто пополнит ряды космонавтов организации. Документы принимают до 30 октября 2023 года. Их нужно отправить почтовым отправлением с уведомлением по адресу: 141160, Московская область, Звездный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» с пометкой «В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты Российской Федерации в 2023 году». У кандидата должно быть высшее образование по летной, инженерной или научной специальности - специалитет или магистратура, опыт работы по ней минимум три года, он должен знать английский, хорошая физподготовка и отсутствие хронических заболеваний обязательны. Подробнее о требованиях и списке документов можно почитать на сайте центра.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.