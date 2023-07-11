Мэр Хабаровска рассказал, почему закрыли Дом культуры в поселке Горького Фот о: скриншот

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук рассказал о причине закрытия Дома культуры в поселке Горького. С жалобой к главе города обратились местные жители. Они рассказали, что учреждение закрывают на ремонт. Сколько продлятся работы, неизвестно, к тому же они еще не начались. Дети остались без досуга.

- Дому культуры уже 80 лет, и за это время капитальный ремонт не делали практически ни разу. Мы проводили текущий ремонт, где-то меняли отопление, где-то - сантехнику, где-то проводили косметический ремонт. Но сегодня пришло время, зданию требуется капитальный ремонт. Сейчас мы прорабатываем документацию. Ориентировочная стоимость ремонта - около 300 миллионов рублей, - рассказал мэр города.

Дети без занятий не останутся. Некоторые кружки переведут в школы, секция бокса останется в том же месте.

Напомним, сегодня, 11 июля, мэр Хабаровска Сергей Кравчук проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах мэра во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах администрации Хабаровска во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Жители города также могут задать волнующие вопросы главе в комментариях к трансляции.

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