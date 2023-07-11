16 новых троллейбусов появятся в Хабаровске до конца года Фото: Виталий ТИМКИВ

О новых трамваях попросили мэра города хабаровчане. Во время прямого эфира к нему обратилась жительница Северного микрорайона. Она рассказала, что на маршруте №5 ходят старые автомобили, к тому же еще и редко.

- Трамвай стоит порядка 40 миллионов рублей. Сегодня мы занимаемся обновлением электрического транспорта, потому что это приоритет. Это экологично, эстетично, на нем можно быстрее добраться из пункта А в пункт Б. Сегодня мы прорабатываем вопрос с правительством Москвы о покупке девяти трамваев. Работа по обновлению трамвайного парка - это не только обновление самих вагонов, это и контактная сеть, да и рельсы оставляют желать лучшего, - рассказал Сергей Кравчук.

До конца года в городе будут работать 16 новых троллейбусов на автономном ходу.

Напомним, сегодня, 11 июля, мэр Хабаровска Сергей Кравчук проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах мэра во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах администрации Хабаровска во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Жители города также могут задать волнующие вопросы главе в комментариях к трансляции.

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