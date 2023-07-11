Состоянием детских площадок заинтересовалась прокуратура Биробиджана Фото: прокуратура ЕАО
Детские площадки в Биробиджане находятся в плачевном состоянии. На это обратили внимание местные жители, они обратились в СМИ. После того, как ситуации дали свет, на нее отреагировала прокуратура.
Биробиджанццы говорят о девяти детских площадках. Они не обслуживаются, не соответствуют требованиям безопасности, на них есть поломки. Мэрия на свой баланс их так и не приняла. И история тянется давно.
- Ранее прокуратура Биробиджана реагировала на эти нарушения и требовала от муниципалитета привести в нормативное состояние указанные площадки, а также территорию скейт-парка. Судебное решение в настоящее время находится на принудительном исполнении, - рассказали в прокуратуре ЕАО.
Сейчас проверка продолжается. Во время нее сотрудники надзорного органа оценят работу компетентных специалистов и примут меры. Подобная работа идет и в других районах города.
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