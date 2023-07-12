Депутат городской думы Сергей Мелехин скончался в Комсомольске-на-Амуре Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске умер депутат городской думы двух созывов, заместитель председателя думы с 2014 по 2019 год Сергей Васильевич Мелехин. Он скончался на 72-м году жизни. Он запомнился честным, порядочным, рассудительным человеком, который близко к сердцу принимал проблемы и заботы жителей города и всегда стремился им помочь.

Сергей Васильевич родился в 1952 году. Он окончил Томский политехнический институт, служил в Советской Армии, работал на Комсомольском авиационном заводе, был замом председателя первичной организации завода.

Сергей Васильевич дважды избирался в гордуму. Он возглавлял постоянную комиссию по социально-правовым вопросам. Был заместителем председателя думы Комсомольска.

Выражаем соболезнования родным и близким Сергея Мелехина.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.