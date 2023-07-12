Депутат городской думы Сергей Мелехин скончался в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
В Комсомольске умер депутат городской думы двух созывов, заместитель председателя думы с 2014 по 2019 год Сергей Васильевич Мелехин. Он скончался на 72-м году жизни. Он запомнился честным, порядочным, рассудительным человеком, который близко к сердцу принимал проблемы и заботы жителей города и всегда стремился им помочь.
Сергей Васильевич родился в 1952 году. Он окончил Томский политехнический институт, служил в Советской Армии, работал на Комсомольском авиационном заводе, был замом председателя первичной организации завода.
Сергей Васильевич дважды избирался в гордуму. Он возглавлял постоянную комиссию по социально-правовым вопросам. Был заместителем председателя думы Комсомольска.
Выражаем соболезнования родным и близким Сергея Мелехина.
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