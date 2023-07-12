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НовостиЗдоровье12 июля 2023 0:24

Ни один житель Хабаровского края не заболел коронавирусом впервые за три года

Радостной новостью поделился зампред правительства Евгений Никонов
Александра ЯВИЩЕНКО
Ни один житель Хабаровского края не заболел коронавирусом впервые за три года

Ни один житель Хабаровского края не заболел коронавирусом впервые за три года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В течение трех последних лет в Хабаровском крае ежедневно отслеживают динамику заболеваемости COVID-19. На протяжении этого время ежедневно фиксировались новые случаи заражения коронавирусом. Но за прошедшие сутки, впервые с начала пандемии, в регионе не зарегистрировали ни одного нового пациента с ковидом.

- За прошедшие сутки ни одного заболевшего, эпидемиологическая ситуация в регионе спокойная, - поделился зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

Всего с начала пандемии переболели коронавирусом и выздоровели больше 232 тысяч жителей края. Но отсутствие новых случаев заражения - не повод расслабляться. Не нужно пренебрегать мерами профилактики.

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