Ни один житель Хабаровского края не заболел коронавирусом впервые за три года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В течение трех последних лет в Хабаровском крае ежедневно отслеживают динамику заболеваемости COVID-19. На протяжении этого время ежедневно фиксировались новые случаи заражения коронавирусом. Но за прошедшие сутки, впервые с начала пандемии, в регионе не зарегистрировали ни одного нового пациента с ковидом.

- За прошедшие сутки ни одного заболевшего, эпидемиологическая ситуация в регионе спокойная, - поделился зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

Всего с начала пандемии переболели коронавирусом и выздоровели больше 232 тысяч жителей края. Но отсутствие новых случаев заражения - не повод расслабляться. Не нужно пренебрегать мерами профилактики.

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