Обеспечить ребенка-инвалида лекарствами помогла прокуратура в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девочка-инвалид из Хабаровского края страдает сахарным диабетом. По закону ей положены льготные лекарства, но больница ей в них отказала. Мать решила бороться за права дочери и обратилась в прокуратуру. Там начали проверку.

- Установлено, что городской больницей и министерством здравоохранения края отказано в обеспечении ребенка, страдающего сахарным диабетом, средствами диагностики для определения уровня глюкозы в крови и иными медицинскими изделиями. В связи с чем в 2021-2022 годы родители были вынуждены приобретать их за свой счет, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор направил иск в суд с просьбой обязать минздрав выдать ребенку препараты и необходимые средства диагностики. Также министерство должно компенсировать их покупку семье за два года.

Дело рассмотрел Центральный суд Хабаровска, он встал на сторону ребенка. Теперь минздрав должен выполнить все вышеописанные условия и выплатить семье больше 170 тысяч рублей. Исполнение решения контролирует прокуратура.

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