Фильм о «хетагуровском движении» снимают в Хабаровском крае Фото: минкульт Хабаровского края

В Хабаровске начали снимать полнометражный фильм «Амурские волны. Судьба и дорога». Над картиной работает студия «Эдельвейс» из Владикавказа. Расскажет она о хетагуровском движении на Дальнем Востоке.

История начнется с известных многим слов Валентины Хетагуровой: «Приезжайте, девочки, к нам, на Дальний Восток». Это обращение напечатали в «Комсомольской правде», а потом и во многих других газетах в 1937 году. В тот же год в регион приехало около 10 тысяч комсомолок. Всего, по разным данным, в Хабаровский край перебрались до 100 тысяч женщин.

- Вклад хетагуровского движения в развитие края трудно переоценить: благодаря ему появились больницы, школы и крупнейшие промышленные предприятия: завод «Амурсталь» и «Дальэнергомаш». Уверен, новая картина не только откроет эту страницу истории для новых поколений, но и станет стимулом для переселения на Дальний Восток, - сказал министр культуры края Юрий Ермошкин.

Первый съемочный день прошел в музее имени Гродекова. В его архиве хранятся вещи этих женщин и документы, среди которых и вырезка из «Комсомолки» с обращением Валентины Хетагуровой. После работа пройдет в Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском. Увидеть фильм можно будет в начале следующего года.

Валентина Хетагурова переехала в Хабаровский край в мае 1932 года. Ей было всего 17 лет. Она работала чертежницей, рабочих не хватало, и приходилось быть еще и строителем на полставки. Поэтому она и решила обратиться к девушкам через газету. После публикации письма и началось движение, которое назвали хетагуровским. Письмо напечатали многие газеты по всей стране.

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