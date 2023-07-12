ФСБ обнаружила в Комсомольске-на-Амуре террористическую ячейку, финансировавшую боевиков Сирии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре ФСБ обнаружила террористическую ячейку, которая помогала сирийским бандитам. Выходцы из азиатских стран финансировали боевиков. Заведены уголовные дела.

Выяснилось, что подозреваемые – подсобники организации «Хайят Тахрир аш-Шам», являющейся террористической и запрещенной на территории России. Сколько человек входило в преступную команду, неизвестно. Мужчины отправляли сирийцам деньги, разными суммами, в основном, от двух до 12 тысяч рублей. На них бандиты покупали оружие и боеприпасы.

У подсобников прошли обыски, во время которых оперативники нашли средства связи с приличным содержанием экстремистского контента. В соцсетях они общались с сирийскими бандитами.

- В отношении задержанных следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности». Все фигуранты заключены под стражу, - рассказали в центре общественных связей ФСБ России.

Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

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