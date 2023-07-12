За нападение с ножом на женщину осудили жителя ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тенькинском районе ЕАО суд вынес приговор мужчине сразу по двум уголовным статьям – угроза убийством и причинение легкого вреда здоровью. Его жертвой стала малознакомая женщина.

В марте этого года мужчина гостил у подруги. Как часто бывает, застолье подкреплялось спиртным. В этот момент в гости пришла другая женщина, с которой наш герой поругался. Что стало причиной конфликта, не раскрывается, но ссора сильно повлияла на мужчину. Он вооружился ножом и накинулся на новую знакомую. Угрожал ее убить и даже несколько раз задел ножом. У женщины зафиксировали травмы.

- За содеянное назначено наказание в виде года и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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