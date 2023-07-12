Женщину заставили заплатить сыну за избиение шваброй в ЕАО

Женщину заставили заплатить сыну за побои шваброй в ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЕАО прокуратура защитила права 16-летнего подростка. В январе этого года его избила 33-летняя мать. Против родительницы завели уголовное дело.

В тот момент женщина была пьяна. По какой-то причине она поругалась с ребенком и доказать свою правоту решила силой. В ход пошли не только кулаки, но и «подручные» средства. Она ударила сына деревянной шваброй по голове. К счастью, серьезных последствий здоровью от этого не последовало. Парень отделался ссадинами и ушибами. Мальчику пришлось лечиться.

- В результате указанных действий несовершеннолетний испытывал физические и нравственные страдания. Приговором суда, вступившим в законную силу, матери назначено наказание в виде двух месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства из заработной платы пяти процентов, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

На этом дело не закончилось. Надзорный орган потребовал через суд моральной компенсации в пользу ребенка. Эти требования удовлетворили 12 июля.

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