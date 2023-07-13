Общественные территории обустраивают в селах Хабаровского края Фото: администрация района имени Лазо

В небольших населенных пунктах Хабаровского края обустраивают общественные территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В 2023 году в список сел, где будут созданы новые точки притяжения, попало Полетное. Здесь уже сдали два объекта: «Аллея» в районе улицы Ленина и «Пешеходная зона» от Дома культуры до Комсомольской, 14 Б. На их ремонт потрачено 4,4 миллиона рублей. Открытие территорий было приурочено к десятому районному фестивалю народного творчества «Солнцеворот».

С 2018 года в селе Полетное было благоустроено 15 общественных территорий. Среди них – парк «Сказка» и портплощадка «Осьминог». Сумма финансирования составила почти 24 миллиона рублей. В 2023-м в селе запланировано благоустройство еще двух территорий: «Радужный сквер» на Колхозной и «Аллея Радуги» на Советской.

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