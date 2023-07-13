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НовостиОбщество13 июля 2023 2:33

Администраторы госпабликов сферы здравоохранения прошли обучение в Хабаровске

Онлайн семинар для них провели специалисты ЦУР
Александра ЯВИЩЕНКО
Администраторы госпабликов сферы здравоохранения прошли обучение в Хабаровске

Администраторы госпабликов сферы здравоохранения прошли обучение в Хабаровске

Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

Представители Центра управления регионом (ЦУР) Хабаровского края 12 июля провели онлайн урок для администраторов государственных пабликов в сфере здравоохранения.

- Качественное ведение госпабликов может помочь в борьбе с распространением некоторых заболеваний за счет информирования жителей о мерах их профилактики, - прокомментировали в краевом ЦУР.

Участие в семинаре приняли больше 60 администраторов. Они научились правилам ведения страниц в соцсетях, отвечать на комментарии, организовывать работу. После теоретического курса прошло тестирование, направленное на закрепление знаний. Отличившиеся «ученики» получили сертификаты о прохождении курса.

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