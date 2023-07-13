Острый дефицит кадров отмечается в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики сервиса hh.ru проанализировали рынок труда в Хабаровском крае. Результаты исследований оказались нерадужными. Уровень конкуренции среди соискателей в июне обновил минимум. Он опустился до 2,3 резюме на одну вакансию, в то время как годом ранее показатель составлял 3,6 резюме. Это в полтора раза больше, чем сейчас. За полгода уровень конкуренции упал на один пункт.

В Хабаровском крае кадровый дефицит ощущается острее, чем в целом по ДФО, где на одну вакансию приходится 2,5 резюме. Средний показатель по России - 3,1 резюме.

Больше всего «голод» испытывают медицинская отрасль, автобизнес, горнодобывающий комплекс, сельское хозяйство, строительные и производственные компании. Не хватает рабочего персонала и специалистов по сервисному обслуживанию. В меньшем, но все-таки дефиците торговля, грузо- и пассажироперевозки.

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