Температура поднимется выше +30 в Хабаровске 14 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Хабаровске 14 июля позволит жителям и гостям города насладиться солнечным и теплым днем. До обеда температура будет комфортной, но ближе к вечеру воздух прогреется до +29…+31 градуса, отчего на улице станет душно. Ночью столбик термометра покажет +14…+16 градусов.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-11 метров в секунду. Он немного собьет жару, сохранив комфортные условия для прогулок. Осадков в пятницу не ожидается.

В целом по региону 14 июля будет солнечная погода без аномалий. Средняя температура в районах будет держаться на отметке +30…+32 градуса.

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