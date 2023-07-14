Фестиваль «Золотая Ригма» пройдет в Хабаровске Фото: Дальневосточная государственная научная библиотека

15 июля в парке имени Н.Н. Муравьева-Амурского с 12:00 до 20:00 состоится книжный фестиваль «Золотая Ригма». Мероприятие будет посвящено выдающимся дальневосточным писателям, юбилей со дня рождения которых приходится на 2023 год. Это Всеволод Иванов, Анатолий Вахов, Вячеслав Афанасьев, Николай Семченко и Николай Наволочкин.

Фестиваль «Золотая Ригма» объединит библиотеки, издательства, авторов, артистов и музыкантов. Гости смогут насладиться выступлениями, научиться чему-то новому на мастер-классах и насладиться живой музыкой. Напротив памятника Н.Н. Муравьеву-Амурскому до 14:00 состоится развлекательная программа.

Одной из главных площадок фестиваля станет «Литературное наследие Приамурья», представленная Дальневосточной государственной научной библиотекой. На концертной площадке «Свободный микрофон» организуют чтение стихов, викторины и презентации изданий местных писателей.

В рамках фестиваля также состоится концерт «Душа Амур», которая пройдет на аллее музея имени Н.И. Гродекова. В арке по соседству будет располагаться площадка «Добрый свет таланта Николая Наволочкина». Краевая специализированная библиотека для слепых также примет участие в фестивале с площадкой «Прикоснись к таланту писателя».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.