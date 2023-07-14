Охотский район присоединился к акции «Вода России» Фото: минприроды Хабаровского края

В Хабаровском крае проходит ежегодная акция «Вода России». Волонтеры со всех районов выходят на очистку берегов водоемов от мусора. С апреля в регионе прошло уже 40 мероприятий, участниками которых стали 1,3 тысячи человек. Убрано больше 30 километров береговых линий в Хабаровске и Комсомольске, в Солнечном, Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Николаевском, Советско-Гаванском, Охотском районах.

В июле к акции «Вода России» присоединился самый северный район края – Охотский. Волонтеры отряда «Доброволец» приехали в село Арка и провели два субботника вместе с добровольцами из местного отряда «Импульс». Они очистили берега ручья Невтэндя.

В рамках акции до конца июля пройдут еще несколько мероприятий. По итогам работы в 2023 году самые активные участники будут отмечены минприроды России.

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