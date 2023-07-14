Опасный колодец закрыли после вмешательства прокуратуры в Хабаровске Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Хабаровска обязала районные власти привести в порядок открытый колодец между домами №№ 10 и 12 на Калараша. Ранее на опасную яму в земле пожаловались местные жители. По их словам, в темное время люк практически не видно, поэтому не знающий человек мог в него провалиться в любой момент.

- По поручению прокурора района Ильи Блудова должностными лицами организованы мероприятия по устранению нарушений. «Водоканал» провел работы по ограничению доступа к колодцу, крышка люка закреплена надлежащим образом, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Теперь колодец закрыт металлической крышкой, а осыпающиеся края ямы укреплены.

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