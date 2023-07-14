Популярные имена для новорожденных назвали в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае ЗАГС подвел итоги первого полугодия. За шесть месяцев 2023 года в регионе на свет появились 5 760 малышей. Большая часть мам и пап обзавелась сыновьями – в крае родились 2 932 мальчика и 2 828 девочек.

Как рассказал зампред правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, популярными в этот период стали восемь имен. Чаще всего родители называли мальчишек Михаил, Александр, Тимофей, Максим и Иван, а девчонок - София, Ева, Виктория и Варвара. Зампред пожелал новым жителям региона здоровья и счастья.

Между тем в Хабаровском крае в июне снизилась рождаемость. За это время в регионе на свет появились 964 малыша. Данные сравнили с первым месяцем лета прошлого года. Несмотря на это, в первом полугодии отметили рост рождаемости.

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