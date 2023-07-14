Прокуратура проверила сообщение о разливе нефтепродуктов в реке в Магадане Фото: прокуратура Магаданской области

Недавно в СМИ Колымы появилась информация о том, что в реку Магаданку попали нефтепродукты. Прокуратура проверила это сообщение. Сотрудники ведомства выехали на место вместе с работниками Охотского Росрыболовства.

Специалисты надзорного органа разыскали автора ролика, который говорил о природном ЧП. Они опросили его, вместе с ним осмотрели берег и акваторию реки. Следов горюче-смазочных материалов они не нашли.

- В районе предполагаемого места загрязнения предприятия и организации не располагаются, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Но надзорный орган все же настоял на административном расследовании, поэтому Росрыболовство завело дело об использовании прибрежной защитной полосы с нарушением ограничений.

Ситуация находится на контроле прокуратуры Магаданской области.

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