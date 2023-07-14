Женщина спровоцировала смертельную аварию в Хабаровском крае Фото: ГИБДД

Дорожно-транспортное происшествие в Вяземском районе унесло жизнь человека. Авария произошла 14 июля около 17 часов на 124 километре трассы А-370 «Уссури». Столкнулись две легковушки.

- По предварительной информации, водитель автомашины Toyota Fortuner, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Владивостока при осуществлении маневра обгон, совершила столкновение с попутным автомобилем Toyota Mark II, который совершал поворот налево, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

В итоге водитель «Марка», 45-летний мужчина, получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте. Его автомобиль практически разнесло в клочья. Вторая иномарка слетела в наполненный водой кювет. Пострадала ли в аварии виновница, не сообщается. Полиция организовала проверку. Инспекторам предстоит выяснить все подробности страшной аварии.

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