Администрация заплатила покусанному собаками ребенку в Магадане
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Магадане прокуратура провела проверку после нападения на ребенка агрессивных бродячих собак. Происшествие случилось в феврале этого года. Мальчик спокойно играл во дворе дома по Портовой улице.
- Когда ребенок во время игры поскользнулся и упал, на него неожиданно набросились три бродячие собаки и покусали. Агрессивных животных отогнал прохожий, - рассказали в прокуратуре Магадана.
Что животные делали на детской площадке, когда их должны отлавливать, непонятно. Заниматься этим вопросом обязана местная администрация. Поэтому прокуратура подала иск в суд и потребовала выплатить мальчику моральную компенсацию.
Фемида встала на сторону ребенка и удовлетворила прокурорский иск. С администрации взыскали 50 тысяч рублей в пользу мальчика.
Между тем в стране приняли закон об обращении с животными, но как он будет работать - пока непонятно.
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