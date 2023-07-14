Администрация заплатила покусанному собаками ребенку в Магадане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магадане прокуратура провела проверку после нападения на ребенка агрессивных бродячих собак. Происшествие случилось в феврале этого года. Мальчик спокойно играл во дворе дома по Портовой улице.

- Когда ребенок во время игры поскользнулся и упал, на него неожиданно набросились три бродячие собаки и покусали. Агрессивных животных отогнал прохожий, - рассказали в прокуратуре Магадана.

Что животные делали на детской площадке, когда их должны отлавливать, непонятно. Заниматься этим вопросом обязана местная администрация. Поэтому прокуратура подала иск в суд и потребовала выплатить мальчику моральную компенсацию.

Фемида встала на сторону ребенка и удовлетворила прокурорский иск. С администрации взыскали 50 тысяч рублей в пользу мальчика.

Между тем в стране приняли закон об обращении с животными, но как он будет работать - пока непонятно.

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