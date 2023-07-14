Прокуратура заставила мэрию убрать свалку из парка в Биробиджане Фото: прокуратура ЕАО

Жители Биробиджана жаловались на городской парк. В дело вмешалась прокуратура.

Территория культурного места отдыха, где, казалось бы, нужно наслаждаться природой, оказалась захламлена бытовым мусором. Здесь валялись бутылки, пакеты, упаковки от яиц и многое другое. Прокуратура провела проверку.

- По информации об обнаружении в лесопарковой полосе перед городским парком Биробиджана несанкционированной свалки Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка законодательства об обращении с отходами производства и потребления, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Администрация закрывала глаза на хлам, тогда надзорный орган внес представление мэру. Его удовлетворили, и только после этого парк снова стал чистым местом отдыха, где можно дышать свежим воздухом, а не ароматами от помойки и испорченных продуктов.

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