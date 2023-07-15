Волонтеры убрали береговую линию возле музея Амурского моста в Хабаровске Фото: АНО ТИЦ

В Хабаровске прошел субботник «Чистота и красота у Амурского моста». Участие в нем приняли местные активисты. Генеральная уборка была приурочена к запуску экскурсионного речного маршрута.

На субботник вышли около 40 человек. К волонтерам присоединились юнармейцы и обычные жители города. Они собрали мусор на берегу Амура и вдоль дороги от реки до музея.

- С 15 июля в Хабаровске начинает работу новый маршрут. Пассажиры экскурсионных рейсов на прогулочных теплоходах доплывут до музея Амурского моста, высадятся на берег, познакомятся с экспонатами музея и вернутся на набережную. Хочется, чтобы прогулка понравилась жителям и гостям города. Во время подготовки к запуску тура мы заметили мусор на берегу, поэтому решили навести порядок, – сказала министр туризма края Екатерина Пунтус.

Активисты собрали около 10 мешков мусора, а после работы они посетили экскурсию по музею Амурского моста.

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