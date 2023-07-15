Пропавшего жителя Нижегородской области ищут в Хабаровском крае ДПСО «Лига Спас»

В Хабаровском крае разыскивают 33-летнего Березина Михаила Николаевича. Житель поселка Тумботино Нижегородской области пропал 7 июля. Он ехал в сторону Лучегорска, что в Приморье. В селе Аван мужчина вышел из автобуса и пытался остановить попутку. После этого его никто не видел.

- Предположительно, Михаил может находиться на территории Вяземского района Хабаровского края. Его рост 170 сантиметров, волосы светлые короткие, глаза серые. У мужчины плотное телосложение. Может носить рыжую бороду, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».

Сообщить информацию о местоположении Михаила можно волонтерам по телефонам +7 (914) 190-12-17, +7 (914) 167-37-77.

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