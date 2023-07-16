Пожарные спасли шесть человек из горящего дома в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Комсомольске-на-Амуре минувшим вечером произошел пожар в жилом доме. Возгорание случилось на проспекте Московском, 23, на первом этаже располагается кафе. Пожарные спасли шесть человек из горящего дома, посетителей кафе эвакуировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
- На момент прибытия подразделений на место вызова из окон квартиры на третьем этаже вырывались языки открытого пламени. Пожарные установили трехколенную лестницу, чтобы проникнуть в квартиру снаружи. В этот момент уже проводилось боевое развертывание, прокладывались магистральная и рукавные линии, - рассказали в ведомстве.
Пять человек вышли из дома самостоятельно, среди них были два ребенка. Соседи предупредили пожарных, что в доме осталась хозяйка. Спасатели быстро ее нашли и вывели. Всех эвакуированных из дома осмотрели медики.
Потушить пожар удалось к 19:51. В итоге в квартире сгорели вещи и мебель, рамы окон и двери. Площадь возгорания- 25 квадратных метров.
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