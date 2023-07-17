Водолазы исследуют дно озера в поисках утонувшего мужчины в Комсомольске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще один человек утонул в Хабаровском крае, купаясь в неположенном месте. На этот раз погибшим оказался 42-летний мужчина из Комсомольска. Предположительно он плавал на озере Мылки в районе водозабора. Полиция передала информацию о ЧП в управление МЧС и запросили помощь спасателей в поисках человека.

- Утром 16 июля к месту происшествия направились спасатели с водолазными комплектами для обследования дна водоема. В течение дня было проведено восемь спусков под воду, осмотрено четыре тысячи квадратных метров грунта, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Поиски пока не принесли результатов. Водолазы продолжают осматривать дно озера.

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