Теплоход «Здоровье» начал рейсы по Хабаровскому краю Фото: правительство Хабаровского края

Теплоход «Здоровье» 17 июля отправился в 11-й рейс. Напомним, в начале лета у него были проблемы из-за подрядчика. В этот раз водный транспорт вышел из Комсомольска-на-Амуре и посетит села Амурского, Ульчского, Комсомольского и имени Полины Осипенко районов. В ближайшие полтора месяца бригада медиков обследует жителей 32 населенных пунктов.

Теплоход курсирует в регионе уже 10 лет. Сейчас контракт исполняет ИП Козловский, который в прошлые годы перевозил врачей в отдаленные районы. В бригаду теплохода вошли 19 специалистов, среди которых не только средний медперсонал, но и окулист, лор, терапевт, педиатр, дерматолог, невролог, кардиолог, уролог, рентгенолог, узисты, фтизиатр, психиатр, врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лаборанты. В первый день они посетят Вознесенское. Обратиться к врачам могут как взрослые, так и дети. Кроме того, на месте специалисты могут провести исследования.

- Местные жители с большим нетерпением ждут врачей. Судно совершит 24 остановки. Из восьми крайне труднодоступных сел пациентов привезут представители администрации. Проводимые узкими специалистами обследования крайне важны, они помогают выявлять серьезные заболевания. Наиболее часто диагностируют патологии легких, сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, болезни женской и мужской половых органов, мочекаменную болезнь, пневмонию и туберкулез, - рассказала главврач территориального консультативно-диагностического центра Ольга Панкова.

При необходимости пациентов могут отправить на дообследование, в очень серьезных случаях - госпитализировать. Теплоход будет работать до 25 августа, его расписание есть на сайте правительства.

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