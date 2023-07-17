Молодой картофель начали собирать фермеры Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае собирают первый молодой картофель. В этом году его посадили на 960 гектарах полей – 108 процентов к прошлому году. Большая часть плодов зреет в Хабаровском и районе имени Лазо. В СПХ «Колос» растет 110 гектаров: на 38 больше, чем в прошлом году.

- Все больше фермеров края решают развивать картофеле- и овощеводство. Появляются крупные хозяйства, которые пользуются мерами поддержки от государства, развивают семейное дело, объединяются в кооперативы и поставляют продукцию жителям региона. Это особенно важно, особенно в свете тех задач обеспечения продовольственной безопасности, которые ставит Владимир Путин и губернатор края Михаил Дегтярев, – сказала начальник отдела растениеводства минсельхоза Ольга Терехова.

Например, в хозяйстве Александра Кана из Марусино накопали уже около 10 тонн картошки голландского сорта «Коломбо». Всего же планируется собрать 25 тонн молодого картофеля и почти 300 тонн позднего. Помимо этого фермер выращивает капусту и арбузы, продает их на оптовых рынках Хабаровска.

В этом году Александр получил субсидию на полевые работы. А на грант в 18, 3 миллиона рублей отремонтировал овощехранилище, куда вмещается порядка 1100 тонн овощей. В планах – еще купить трактор, тоже при помощи государства.

В целом, гранты позволяют строить, ремонтировать или обновлять овощехранилища. С начала года их оформили восемь человек.

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