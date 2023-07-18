Четырехлетний ребенок получил травму головы в игровом комплексе в Магадане Фото: СУ СК России по Магаданской области

Областной следком начал проверку после того, как четырехлетний ребенок получил травму головы в игровом комплексе «Слот».

Развлекательная площадка установлена в одном из торговых центров Магадана. Ее каркас покрыт мягкой защитой, чтобы дети не получили травмы в случае падения. Но одна из металлических перекладин оказалась оголенной. Об нее и ударился ребенок.

- Заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет», - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства и собирают доказательства вины владельца игровой площадки. Предпринимателю может грозить штраф до полумиллиона рублей.

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