Кабинет социальных кураторов открылся в хабаровской больнице Фото: минсоцзащиты Хабаровского края

В Краевой клинической больнице имени профессора Сергеева появился первый в регионе кабинет социальных кураторов. Его работники будут решать задачи системного сопровождения пациентов. В регионе проект реализуют министерства соцзащиты и здравоохранения. Он направлен на взаимодействие специалистов двух ведомств для повышения качества услуг, оказываемых жителям края.

- Мы решили, что пилотный проект запустим во флагманских учреждениях: в Краевой клинической больнице №1 имени профессора Сергеева, больнице №2 имени профессора Владимирцева, в Краевом клиническом центре онкологии, в Детской краевой клинической больнице имени Пиотровича. Их работа позволит освободить врачей от немедицинских функций, чтобы они могли сосредоточиться на лечении пациентов, - сказал зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Сотрудники социальных кабинетов будут выстраивать индивидуальные «маршруты» помощи пациентам, учитывая их диагнозы и возможности здоровья. Они же будут привлекать разного рода специалистов: юристов, психологов, медиков, соцработников, волонтеров и других.

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