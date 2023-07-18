Чемпионат России по боксу в 2023 году пройдет в Хабаровске
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Чемпионат России по боксу в 2023 году будет проходить в Хабаровске. Для города это масштабное событие и большая ответственность. Поэтому готовиться к событию в краевой столице начали заранее. Вопросы организации и проведения чемпионата России по боксу в Хабаровске обсудили в мэрии.
- Мы включились во все подготовительные процессы, провели корректировки и процедуры по закупке инвентаря, оборудования, рингов. Организовали условия для работы медицинских бригад. В целом идем по плану в соответствии с графиком, - сказал министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.
Чемпионат России по боксу 2023 пройдет в Хабаровске с 16 по 27 августа. Турнир состоится в «Платинум Арене». Сейчас организаторы набирают в команду волонтеров, которые помогут в подготовке и проведении чемпионата.
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