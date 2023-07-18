Шесть лет брал взятки сотрудник ГИБДД в Магадане Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магадане вынесли приговор бывшему сотруднику Госавтоинспекции. Несколько лет подряд он систематически брал взятки. За шесть лет насчиталось 12 эпизодов.

Первые купюры полицейский взял в 2016 году. Было страшно, но «пронесло». Вот и «понеслось». До 2022 года разные люди, работающие с грузоперевозками, платили ему - деньгами или имуществом - за помощь в получении разрешений на перевозку опасных грузов, а также спокойную езду по трассам без остановок полицейскими. Также он закрывал глаза на нарушения ПДД, если они были.

- В ходе расследования осужденный, будучи ознакомленным на определенном этапе с рядом имеющихся у следствия доказательств, полностью признал вину и в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве сообщил дополнительные сведения, что позволило выявить иные эпизоды преступной деятельности и привлечь по ним к уголовной ответственности взяткодателей, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Пока шло следствие, его имущество было арестовано. В итоге он получил шесть лет колонии строгого режима со штрафом в два миллиона рублей. Его лишили звания капитана полиции, а еще восемь лет ему нельзя работать в органах.

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