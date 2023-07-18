Тело женщины нашли в здании бывшей школы в Биробиджане Фото: прокуратура Биробиджана

В Биробиджане 18 июля нашли труп. Он принадлежит женщине, и признаков убийства на ней нет. Тело обнаружили в 12:35 в недостроенном здании на территории бывшей школы №1 по улице Комсомольской.

- На место происшествия выехали прокурор Еврейской автономной области Заурбек Джанхотов, исполняющий обязанности прокурора Биробиджана Денис Симдянкин, сотрудники полиции. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося, - рассказали в прокуратуре Биробиджана.

После осмотра стало известно, что территория ничем не огорожена, дверные и оконные проемы не закрыты, что вызывает потенциальную опасность для людей, которые могут сюда проникнуть, в том числе, и детей. Вокруг строения некошеная трава, валяется бытовой и строительный мусор.

Прокурор поручил администрации вычислить собственника участка и устранить все ошибки.

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